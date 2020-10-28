В Днепре будут судить насильника и убийцу 11-летнего ребенка
В Днепре будут судить мужчину, который изнасиловал и убил 11-летнего мальчика.
Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры, передает УНН.
«ЧП произошло в мае 2020 года в самопостроенном помещении на территории областной больницы. Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, общался с 11-летним мальчиком. Когда ребенок решил пойти домой, между ними возник конфликт, в результате которого мужчина изнасиловал и задушил потерпевшего», — говорится в сообщении.
Сообщается, что дальше злоумышленник спрятал тело под кучей одежды в указанном помещении, завладел мобильным телефоном жертвы и наушниками.
Днепропетровской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 59-летнего мужчины за убийство малолетнего ребенка, изнасилование и кражу (часть 2 статьи 115, часть 4 статьи 152 и часть 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины).
Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.Tweet