В Днепре будут судить преступную группу за завладение имуществом горожан почти на ₴9 млн.

В Днепре осудят организованную преступную группу, которая подозревается в завладении недвижимостью жителей города на сумму около 8,8 млн грн.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру.

«…направлено в суд обвинительный акт в отношении участников организованной преступной группы, которые мошенническим путем завладели недвижимым имуществом граждан на общую сумму почти 8,8 млн грн», — сказано в сообщении.

По данным следствия, участники преступной группы, в состав которой входили директора частных предприятий, нотариус и государственный регистратор, во главе с организатором (адвокатом) в период с 2014 по 2016 гг. на основании поддельных решений судов завладели объектами недвижимости в городе Днепре: квартирой, двумя домами и нежилым помещением, находившихся в законной собственности граждан и юридических лиц.

Действуя согласно разработанной схемы, злоумышленники переоформили имущество на подставных лиц незащищенной категории населения за денежное вознаграждение, принудительно выселили пострадавших и в дальнейшем продали помещение подконтрольным фиктивным предприятиям.

Организатору группы инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч.3,4 ст.358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.365-2 и ч.2 ст.364 УК Украины (мошенничество; подделка и использование заведомо поддельного документа, злоупотребление полномочиями лицом, предоставляющим публичные услуги, злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Ее сообщники: трое директоров частных предприятий и государственный регистратор обвиняются в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 УК Украины), а частный нотариус — в совершении преступлений по ч.4 ст.190 и ч.3 ст.28 ч.3 ст.365-2 УК Украины.

Убытки уголовным правонарушением, возмещено путем наложения ареста на недвижимое имущество, которым противоправно завладели указанные лица, и отмена незаконных регистрационных действий.