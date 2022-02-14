На Полтавщині затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка

До відділу №1 (м. Глобино) Кременчуцького райуправління поліції 13-го лютого, близько 10:40, надійшло повідомлення від мешканця Кременчука, що в одному із сіл Глобинщини він виявив тіло свого дядька зі слідами насильницької смерті. Поліція розпочала розслідування.

Отримавши повідомлення про злочин, на місце події одразу прибула слідчо-оперативна група, оперативники та наряди груп реагування поліції Глобинщини.

Попередньо встановлено, що в приватному будинку виник конфлікт між місцевими мешканцями, в ході якого чоловік, 1970 року народження, завдав смертельних тілесних ушкоджень господарю оселі, 1965 року народження.

Андрій Власенко, тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділу поліції №1 (м. Глобино), повідомив: «Під час проведення першочергових слідчих дій особа, що обґрунтовано підозрюється у скоєнні умисного вбивства, встановлена та затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу».

Наразі слідчі поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

У разі встановлення вини підозрюваному загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією Кременчуцького райуправління поліції)