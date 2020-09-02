В Днепре мошенницы обманули пенсионера на «круглую» сумму с «обменом денег»
В Днепре две мошенницы обманули пенсионера и забрали у него крупную сумму денег.
Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на свои источники.
Инцидент произошел сегодня, 2 сентября, на улице Новокрымская. Известно, что две мошенницы пришли к 83-летнему пенсионеру домой под предлогом «проверить счетчики электроэнергии». Гражданки сказали пенсионеру, что в стране будут менять деньги. Дедушка поверил злоумышленницам и отдал им около 35 000 гривен и 2 500 долларов.Tweet