В Днепре мужчина избил и порезал брата: тот пытался вылечиться сам, но умер

23 января, около 14:00, в полицию позвонил мужчина, чтобы сообщить о том, что его 31-летний брат не подает признаков жизни. На место происшествия направились правоохранители.

Спасти мужчину не удалось. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на собственные источники.

По предварительной информации, братья несколько дней назад повздорили. Ссора закончилась дракой и поножовщиной. Однако мужчины решили не привлекать внимание к инциденту, и вовремя не вызвали скорую, лечились самостоятельно. Так, 23 января пострадавший умер в квартире. На теле отмечают следы побоев и ножевое ранение в живот.