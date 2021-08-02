В Днепре мужчина убил мать и жил с ее трупом несколько дней

В Днепре 1 августа на проспекте Александра Поля, 29 в квартире нашли труп женщины.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

В полицию обратилась женщина. Она сообщила, что ее мать и брат уже три дня не выходят на связь, а из их квартиры доносится трупный запах.

Поднявшись на этаж, полицейские попытались попасть квартиру, однако мужчина, находившийся внутри, сказал, что ему нужна помощь, но дверь открывать не будет. На место инцидента прибыли спасатели и следственно-оперативная группа, которые взломали двери.

Внутри помещения находился 41-летний мужчина, который лежал на диване — вокруг него все было в крови. Возле него на полу лежала 73-летняя пенсионерка с явными телесными повреждениями.

Мужчина неоднократно повторял, что убил собственную мать несколько дней назад. Также стало известно, что сын пытался совершить суицид: он резал руки и шею, пытался повеситься.