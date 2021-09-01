В Днепре на Калиновой мужчина подстрелил двух соседей

В Днепре на Калиновой мужчина во дворе подстрелил двух соседей.

После произошедшего хулиган скрылся с места событий, об этом сообщает «Днепр оперативный», ссылаясь на собственные источники.

Инцидент случился на улице Калиновой, 80, когда местный житель открыл стрельбу и попал по двум соседям, мужчине и женщине. Пострадавшая получила рану ноги, ее знакомому стреляли в лицо. После случившегося нападавший сбежал.

Женщина вызвала на место полицию, пострадавшим госпитализация не потребовалась. Жертвы хулигана рассказали правоохранителям, что мужчина проживает в том же доме и стрелял из травматического пистолета.

Нападавший находился у себя в квартире, также в жилье полицейские нашли орудие преступления. Детали происшествия устанавливаются, на месте работают следователи.