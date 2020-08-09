В Днепре на взятке попался полицейский начальник

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В Днепре разоблачили чиновника полиции на вымогательстве денег за беспрепятственное ведение законного бизнеса.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу СБУ в Днепропетровской области.

В Днепре на взятке попался начальник полиции.jpg

По предварительным данным следствия, чиновник систематически требовал деньги от представителя одной из коммерческих структур региона, которая занимается реализацией металлолома. За ежемесячную «дань» полицейский обещал мужчине не создавать искусственных препятствий в предпринимательской деятельности, в частности по транспортировке продукции через территорию областного центра. Правоохранители задержали фигуранта дела на одной из улиц города во время получения части взятки.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности.

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