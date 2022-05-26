В Днепре неизвестный отрезал мужчине нос

Сегодня, 26 мая, в Днепре на жилмассиве Победа неизвестный напал на мужчину и отрезал нос.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

В Днепре на проспекте Героев неподалеку от магазина на 55-летнего мужчину напал неизвестный с ножом и отрезал ему нос. Медики госпитализировали пострадавшего с окровавленным лицом в городскую больницу. По словам мужчины, нападавший был пожилого возраста и не один, с ним была женщина.

При обследовании территории полицейские нашли нос пострадавшего в одном из мусорных ящиков. Также обнаружили, что нападавший попал на камеры видеонаблюдения. По ним видно, что он вместе с женщиной ушел в сторону кольца на Победе. На месте работает полиция, нападавшего ищут.