В Днепре нетрезвый водитель службы Uklon провоцировал ДТП и лез в драку

В Днепре в воскресенье, 28 февраля, на улице Полтавское шоссе патрульные задержали 33-летнего нетрезвого водителя службы Uklon — тот провоцировал ДТП, а остановившись на заправке по требованию пассажиров, пытался устроить драку.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Пассажиры авто — мужчина и женщина, сообщили правоохранителям, что заказали такси службы Uklon для поездки домой. На вызов прибыл нетрезвый водитель на Chevrolet Aveo. По дороге автомобиль несколько раз едва не попал в ДТП. Пара потребовала высадить их на АЗС на Полтавском шоссе, туда же вызвали патрульную полицию.

На заправке водитель стал вести себя агрессивно, не реагировал на замечания, пытался уехать. Пассажир и работник АЗС старались помешать таксисту сесть за руль, им даже удалось отключить аккумулятор. По словам сотрудника заправки, водитель нецензурно выражался, порвал ему фирменный бушлат, пытался спровоцировать драку, несколько раз падал лицом вниз.

Патрульные, прибывшие на АЗС, во время общения с таксистом обнаружили у того явные признаки алкогольного опьянения. От него шел запах алкоголя, ходьба была нестойкой, мужчина вел себя неадекватно. От прохождения освидетельствования водитель отказался в присутствии двух свидетелей, как и от медицинской помощи. Не него составили несколько протоколов, в том числе и о задержании. Чтобы задержать мужчину и доставить того в отдел полиции, пришлось применить силу и надеть наручники. Авто под расписку передали отцу таксиста.