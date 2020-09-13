В Днепре после празднования Дня города убили мужчину

В полицию позвонила женщина и сообщила, что на Европейской площади неизвестный брызнул балончиком в глаза и убежал.

Об этом сообщает «Днепр оперативный».

Патрульные приехали на место вызова и встретились с заявительницей. С ней были ее муж и бывший муж. Женщина рассказала, что на нее и ее бывшего мужа напал неизвестный, который брызнул им в глаза балончиком и скрылся в неизвестном направлении, а после этого бывшему мужу заявительницы стало плохо.

Также опросили и очевидцев трагедии. 16-летняя девушка рассказала, что видела, как двое мужчин (один из которых был бывшим мужем заявительницы) дрался с другим мужчиной. Но через какое-то время второй мужчина ушел.

К моменту приезду полиции бывший муж заявительницы лежал на земле. Он был без сознания, но подавал признаки жизни (дышал). Вызвали скорую помощь. Врачи приехали и начали оказывать первую помощь пострадавшему. А вскоре заметили, что он не дышит, а на груди у него две раны диаметром около 3 мм. Врачи пытались спасти мужчину, но вскоре констатировали смерть.