Жительница Днепропетровщины подрабатывала сутенершей в тернопольском борделе

Жительница Днепропетровской области предстанет перед судом за сутенерство в Тернополе. Причастность к 35 фактам сутенерства инкриминируют 41-летней женщине.

Ей 9 января объявили подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 303 УК Украины — сутенерство, совершенное повторно в отношении нескольких лиц. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на пресс-службу ГУНП.

Подозреваемая — жительница Днепропетровской области. Женщину уже привлекали к уголовной ответственности в Запорожье за ​​аналогичные преступления. Однако тогда она получила лишь условный срок наказания и возобновила незаконный бизнес, но теперь уже на территории Тернополя. В областном центре подозреваемая устроила бордель, в котором работали посменно несколько молодых девушек с Запорожской и Житомирской областей. Обслуживали клиентов только по месту жительства — на арендованных квартирах. Сейчас оперативники установили шесть адресов, по которым работали проститутки.

Час сексуальных услуг стоил 1 200 гривен, за 30 минут нужно было отдать 700 гривен. Часть средств девушки отдавали сутенерше за «помощь» в ведении бизнеса. В ходе расследования стало известно, что девушки рекламировали свою деятельность на сайтах в сети интернет, где указывали телефон для справок. 12 ноября работники правоохранители провели обыски в двух квартирах. Оперативники обнаружили и изъяли сим-карты, мобильные телефоны, деньги и записные книжки. После завершения следствия сутенерша предстанет перед судом.