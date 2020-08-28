В Днепре пьяная горе-мамаша бросила младенца в парке

В Днепре в парке Героев вчера поздно вечером нашли коляску с 10-месячным ребенком.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции в Днепропетровской области.

27 августа около 23:00 на спецлинию 102 поступил звонок от охранника парка Героев. Он сообщил, что обнаружил на территории парка коляску с маленькой девочкой. Ребенок замерз и плакал. Родителей малышки рядом не было.

Оперативно прибывшие на место патрульные инспекторы вызвали «скорую», которая госпитализировала ребенка, и следственно-оперативную группу; сами просмотрели контакты в оставленном в коляске мобильном телефоне и позвонили бабушке ребенка. Трубку взяла женщина, было слышно, что она плачет. Она же сообщила полицейским, что ее дочь – мать найденыша, находится дома в состоянии алкогольного опьянения. Приехавшим «в гости» правоохранителям, 36-летняя пьяная мать ребенка рассказала, что она потеряла дочку в парке: мол, 10-месячная малышка побежала к качелям и пропала.

«Яжемать» задержали и доставили в Центральный отдел полиции. Сотрудники ювенальной превенции составили на нее протокол по статье 184 (Невыполнение родительских обязанностей) и направили запрос в службу по делам детей.