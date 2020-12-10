В Днепре у наркокурьера нашли более 600 «закладок» (фото)

В Днепре патрульные обнаружили у 19-летнего парня рекордное количество «закладок».

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Днепропетровской области.

Сегодня, 10 декабря, около 5 часов утра, во время патрулирования полицейские задержала молодого человека, подозревая его в участии в грабеже, произошедшем вчера вечером в центре города. Его поведение и явное беспокойство побудило патрульных провести поверхностную проверку. Молодой человек сразу признался, что в его рюкзаке находится пакет с наркотическими веществами. Но выявить такое количество «закладок» не ожидали и сами патрульные. В наплечной сумке у задержанного оказалось 602 пакетика с метадоном.

На место было вызвано следственно-оперативную группу. Парня доставили в Днепровское отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.