За вбивство собак жителю Червоноградщини загрожує до 8 років ув’язнення

За процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури повідомлено про підозру 59-річному жителю Червоноградського району за жорстоке поводження з тваринами, що призвело до загибелі двох собак (ч.3 ст.299 КК України).

Встановлено, що в грудні 2020 року у одному з сіл Червоноградщини місцевий житель, перебуваючи на території свого огородженого двору, з мисливської рушниці чотири рази вистрелив у собак свого односельчанина, які бігали на пасовищі і не загрожували людям. Як наслідок, ротвейлер та алабай отримали вогнепальні поранення, від яких один пес загинув на місці, а інший – на наступний день.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ВП №2 Червоноградського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури