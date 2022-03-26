Вінничанина викрили у зламі сторінок соцмереж для організації фейкового збору грошей

Зловмисник вирішив «заробити» на війні і вдався до зламу облікових записів громадян. Фігурант збирав пожертви від друзів користувачів і у такий спосіб привласнив близько 60 тисяч гривень.

25-річний вінничанин зламував акаунти користувачів соцмереж та надалі від імені власника сторінки розміщував публікацію про збір грошей. Зловмисник вдавав, що збирається на фронт і терміново потребує фінансової допомоги на покупку амуніції.

Від друзів користувачів зламаних облікових записів зловмисник отримував гроші на власну банківську картку. За декілька днів фігурант встиг «назбирати» близько 60 тисяч гривень, які витратив на власні потреби.

Наразі кіберполіція встановлює, у який спосіб фігурант отримував доступ до акаунтів користувачів. За попередніми даними, зловмисник використовував фішингові посилання.

Слідчі Вінницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Кіберполіція нагадує громадянам: для захисту акаунтів соцмереж від зламу, варто створювати надійні, складні паролі та не використовувати однаковий пароль для декількох ресурсів. Також не варто переходити за сумнівними гіперпосиланнями, а для додаткового захисту – увімкнути двофакторну автентифікацію.

Кіберполіція