В Днепре убили и ограбили мужчину

В Днепре мужчина нашел тело брата без признаков жизни. Во время осмотра квартиры родственники заметили, что из дома исчезли некоторые ценные вещи.

Об этом сообщает “Днепр оперативный”, ссылаясь на собственные источники.

24 октября на Беломорской местный житель пришел домой к своему 47-летнему брату, которого обнаружил без признаков жизни. Очевидец вызвал на место сотрудников полиции. Правоохранители выяснили, что у погибшего многочисленные повреждения лица и возможно разбит череп. Также, вместе с членами семьи умершего, полиция зафиксировала, что из дома исчезли личные вещи погибшего — телефон, телевизор, тюнер и чугунная накладка для печи.

Родственники погибшего сообщили полиции, что накануне трагедии 23 октября мужчина еще был жив. Сейчас правоохранители прорабатывают различные версии случившегося.

Ранее у мужчины были серьезные конфликты с 24-летним парнем, который неоднократно избивал 47-летнего днепрянина. Следователи попытались выйти на связь с молодым человеком, однако не смогли найти его по месту жительства. Мать парня рассказала, что не видела его с 23 октября. Полицейские также проверили ближайшие пункты по сдаче металлолома, однако не получили никаких результатов.

Сотрудники полиции разыскивают всех причастных к трагическому происшествию. Детали случившегося устанавливаются.