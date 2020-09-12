В Днепре в результате взрыва пострадал мужчина

В Днепре произошел взрыв, в результате которого травмирован 37-летний мужчина. Предварительно, сработало самодельное взрывное устройство на основе гранаты «РГД-5».

Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Взрыв произошел 11 сентября около 21:00, когда пострадавший шел по улице в Индустриальном районе города Днепра.

«В результате местный житель получил травмы рук и ног, с которыми был госпитализирован в больницу», — говорится в сообщении.

На место происшествия выезжали полицейские следственно-оперативной группы и взрывотехники. «Предварительно, сдетонировало самодельное взрывное устройство на основе гранаты «РГД-5», — указали в полиции.

По данному факту следователями полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по предварительной правовой квалификации по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Полиция принимает меры для установления личности злоумышленника и всех обстоятельств происшествия, в результате которого мужчина получил телесные повреждения.