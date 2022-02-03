Хабарі у колонії – інспектору установи повідомлено про підозру за постачання заборонених предметів ув’язненим

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, повідомлено про підозру інспектору відділу нагляду і безпеки однієї з виправних колоній Вінниччини за отримання неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).

Установлено, що з листопада 2021 року працівник колонії систематично брав кошти в ув’язнених за передачу заборонених предметів. Наразі задокументовано одержання підозрюваним 8 тис. грн, які надійшли йому на власну сім-картку.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк від трьох до шести місяців, або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури