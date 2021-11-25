В Днепре задержали поджигателя медицинской лаборатории

В Днепре полицейские задержали 46-летнего мужчину, вероятно причастного к поджогу медицинской лаборатории «IQLab» на Березинской.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на патрульную полицию.

Сегодня около 02:00 патрульные заметили горящее здание на Березинской. Выяснилось, что горит медлаборатория «IQLab». На месте полицейские увидели неизвестного с канистрой в руках. Мужчина поливал стены лаборатории жидкостью, напоминающую горючее.

Заметив полицейских мужчина бросил канистру и стал убегать. Задержали злоумышленника при попытке сесть в автомобиль Hyundai Santa Fe, в котором находился водитель.

На место вызвали следственно-оперативную группу и пожарных. Предполагаемого поджигателя и водителя доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.