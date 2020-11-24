В Донецкой области главу поселкового совета разоблачили во взятке в 100 тыс. гривен

В Донецкой области во время получения взятки в размере 100 тыс. грн разоблачили главу поселкового совета.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

«Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры следователями главного управления Национальной полиции в Донецкой области при оперативном сопровождении управления стратегических расследований в Донецкой области, глава одного из поселковых советов Донецкой области разоблачена в получении неправомерной выгоды в размере 100 тыс. грн. Досудебным расследования установлено, что в октябре глава поселкового совета требовала от представителя предприятия неправомерную выгоду в размере 100 тыс. грн. За указанную сумму должностное лицо обещало подписать акты выполненных работ и перечислить на счет подрядной организации денежные средства за выполненные условия договоров по тепломодернизации детских дошкольных учебных заведений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при получении последней части неправомерной выгоды в размере 80 тыс. грн злоумышленницу разоблачили и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

«Сейчас решается вопрос о сообщении главе поселкового совета о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение неправомерной выгоды, соединенное с ее вымогательством) УК Украины и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — указано в сообщении.