В Донецкой области главу поселкового совета разоблачили во взятке в 100 тыс. гривен

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В Донецкой области во время получения взятки в размере 100 тыс. грн разоблачили главу поселкового совета.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

В Донецкой области главу поселкового совета разоблачили во взятке в 100 тыс. гривен

«Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры следователями главного управления Национальной полиции в Донецкой области при оперативном сопровождении управления стратегических расследований в Донецкой области, глава одного из поселковых советов Донецкой области разоблачена в получении неправомерной выгоды в размере 100 тыс. грн. Досудебным расследования установлено, что в октябре глава поселкового совета требовала от представителя предприятия неправомерную выгоду в размере 100 тыс. грн. За указанную сумму должностное лицо обещало подписать акты выполненных работ и перечислить на счет подрядной организации денежные средства за выполненные условия договоров по тепломодернизации детских дошкольных учебных заведений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при получении последней части неправомерной выгоды в размере 80 тыс. грн злоумышленницу разоблачили и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

«Сейчас решается вопрос о сообщении главе поселкового совета о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение неправомерной выгоды, соединенное с ее вымогательством) УК Украины и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — указано в сообщении.

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