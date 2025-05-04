В Грузії затримали двох громадян України, підозрюваних у наркозлочинах

Співробітники Департаменту патрульної поліції МВС Грузії затримали двох громадян України за скоєння наркозлочинів, які передбачають до 20 років або довічне ув’язнення.

Як пише “Європейська правда”, про це повідомив портал SOVA, посилаючись на МВС Грузії.

Під час обшуку особистого майна, автомобіля та тимчасового проживання затриманих вилучили 103 упаковки наркотичної речовини “Метадон” в особливо великих розмірах.

“В результаті слідчих дій поліція вилучила як речові докази електричні ваги та матеріали, необхідні для фасування наркотиків. Щодо групи ведеться розслідування за статтями 260, 18-260 і 19-260 Кримінального кодексу, зокрема, за незаконне придбання і зберігання наркотиків у великих кількостях, а також за виготовлення ключів і спроби їх збуту”, – йдеться в інформації МВС Грузії.