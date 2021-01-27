В Харькове директор гослаборатории вымогал у подчиненной взятку в 300 тысяч

Директор гослаборатории уверял подчиненною, что на ее место есть кандидаты, способные платить по 80 тысяч гривен в месяц за право работать.

Госслужащий сообщил своей подчиненной, что она ненадлежащим образом выполняет свои служебные обязанности, и, он планирует ее заменить или даже уволить. Чтобы остаться на должности женщина должна была заплатить 300 тысяч гривен, рассказали в пресс-службе прокуратуры в Харьковской области.

«В дальнейшем указанный мужчина сообщил подчиненной, что она обязана предоставить ему денежные средства в размере 60 тысяч за то, что он позволит ей работать на занимаемой руководящей должности в мае 2020 года, а в случае если она не заплатит — то он ее уволит. Чиновник сказал, что есть претенденты, которые способны платить 80 тыс. Грн в месяц за пребывание на указанной должности», — отметил руководитель местной прокуратуры Эдуард Новиков.

Досудебное расследование проводили следователи отдела полиции № 1 Харьковского районного управления полиции № 3, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБ Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. // 057.ua