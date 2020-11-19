В Харькове разоблачили очередной «массажный» бордель

Стоимость интимных услуг составляла от 500 до 800 гривен в час.

В борделе работали три женщины возрастом от 26 до 41 года.

В Новобаварском районе Харькове функционировал бордель под видом массажного кабинета. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информацию о работе этого борделя правоохранители получили еще в мае 2020 года.

Сотрудники полиции выяснили, что 58-летняя женщина создала в доме условия для занятия проституцией трем гражданкам в возрасте от 26 до 41 года. Стоимость интимных услуг составляла от 500 до 800 гривен в час. Женщина контролировала работу женщин и распределяла зарплату, а также общалась с клиентами и размещала рекламу в интернете.

Во время обыска в квартире полицейские изъяли черновые записи, деньги, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч. 2 ст. 303 (сутенерство или втягивание лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Женщине сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Если вина будет доказана в суде, ей грозит до семи лет тюрьмы.

Помимо этого, сотрудники полиции составили административные протоколы по ч. 1 ст. 181-1 (занятие проституцией) Кодекса Украины об административных правонарушениях. // KHARKIV Today