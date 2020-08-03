В Харькове у больницы скорой помощи обнаружили труп избитого мужчины

В Харькове рядом с больницей скорой помощи обнаружили труп мужчины со следами насильственной смерти.

Об этом УНН сообщили правоохранители.

Труп мужчины был обнаружен практически на въезде на территорию больницы. Установлено, что это мужчина 1962 года, бездомный. Установлено, что смерть наступила уже довольно давно. На теле обнаружены травмы, в частности переломанные ребра, раны на затылке.

Устанавливаются причины смерти мужчины, а также обстоятельства совершения убийства и подозреваемые. Расследование проводится по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).