На Хмельниччині судитимуть порушника комендантської години, який напав на поліцейського

Прокурорами Кам’янець-Подільської окружної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно 32-річного кам’янчанина за фактом умисного заподіяння поліцейському легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України).

За даними слідства, 10 грудня після опівночі співробітники патрульної поліції під час патрулювання приїхали на одну з АЗС у Кам’янці-Подільському.

На заправці поліцейські побачили чоловіка, який порушував комендантську годину. Під час уточнення причин перебування у місті в заборонені години, обвинувачений вчинив сварку з одним із правоохоронців та вдарив його головою в обличчя.

Порушника затримали та доставили до райуправління поліції.

Як виявилось, він вже 6 разів притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів та мав не зняту та не погашену судимість.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Кам’янець-Подільського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури