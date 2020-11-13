В Харькове во время обыска мужчина пригрозил взрывом. К дому стянули силовиков

К дому мужчины, который угрожает взрывом в Харькове, стянули силовиков. Существует вероятность, что в доме есть другое оружие или боеприпасы.

Об этом УНН рассказали в пресс-службе полиции Харьковской области.

«Общая ситуация не изменилась. Мужчина до сих пор в своем доме. На место выехало руководство ГУНП области, городского отдела, следственно-оперативная группа, взрывотехники, КОРД и ГСЧС. Введена, как мы и отметили, спецоперация «Гром», — сообщили правоохранители.

Также в полиции сообщили, что видели у мужчины только одну гранату, но существует вероятность, что в доме есть еще другое оружие и взрывоопасные предметы.

«Что у него еще дома там есть — не могу сказать. Я даже не могу сказать, в рамках какой статьи будет открыто уголовное производство. У него проводился обыск дома, а он вот так отреагировал на действия правоохранителей. Потому, что там еще у него и что именно искали, мы сейчас не можем сказать», — подытожили в полиции.