В Харькове задержали банду «общественников», которые обложили данью предпринимателей

В Харькове полиция задержала участников преступной группировки, которые обложили «данью» предпринимателей, предоставляющих услуги населению по вывозу жидких отходов на территории области. Организовал деятельность группировки основатель общественной организации.

Об этом сообщили в департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Как выяснили полицейские, основатель местной общественной организации, прикрываясь борьбой с произволом и защитой прав граждан, вместе с другими членами ОО обложили «данью» местных предпринимателей. За каждый выезд машины за пределы города предприниматели должны были платить по 100 гривен. В дальнейшем они решили поднять «таксу» до 200 гривен.

В случае отказа фигуранты угрожали предпринимателям физической расправой и препятствовали их деятельности.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что запугиванием злоумышленники заставили группу предпринимателей платить им ежемесячно по 20 тысяч гривен.

5 марта оперативники и следователи при силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали организатора и одного из участников группировки сразу после получения и распределения между ними очередного «транша» — 18 тысяч гривен.

В целом на протяжении трех последних месяцев они получили от ассенизаторов 60 тысяч гривен.

Во время проведения санкционированных обысков по местам проживания фигурантов и в их автомобилях изъяли 47 тысяч гривен, нарезной охотничий карабин, пневматический и стартовые пистолеты с признаками переделки, отстрелянный корпус РПГ, GPS-трекеры, «черновые» бухгалтерские записи.

Организатора и одного из участников преступной группировки задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи по согласованию Харьковской областной прокуратуры сообщили трем злоумышленникам о подозрении по части 2 стать 189 Уголовного кодекса Украины. Двум подозреваемым, которых задержали непосредственно после получения средств, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Проводятся мероприятия для получения доказательств причастности других участников к противоправной деятельности. За вымогательство злоумышленникам может грозить до семи лет заключения. // Преступности.НЕТ