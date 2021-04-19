В харьковском аэропорту задержали международного мошенника

Вчера в международном пункте пропуска для воздушного сообщения «Харьков» пограничники остановили гражданина Турции, который находился в международном розыске.

Об этом Харків Times сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

В воскресенье, 18 апреля, проверяя пассажиров авиарейса сообщением «Стамбул–Харьков», пограничники вдруг заметили срабатывание базы данных Интерпола.

Оказалось, что с сентября 2020 года гражданина Турции 1974 года рождения разыскивают правоохранительные органы Германии. Его подозревают в преступлении, ответственность за которое предусмотрена ст. 263 УК Германии «Мошенничество».

Пограничники тут же проинформировали о данном факте сотрудников Укрбюро Интерпола в Киеве, а предполагаемого мошенника задержали и передали полиции. Пока нашей.