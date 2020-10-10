В Херсоне неизвестный устроил стрельбу в парке, ранив мужчину

В Херсоне неизвестный устроил стрельбу в парке, ранен 35-летний мужчина.

Об этом сообщили в областной полиции.

Около 22:30 в пятницу, 9 октября, в полицию сообщили об окровавленном мужчине на набережной парка «Славы».

Заявитель также сообщил, что причастным к совершению преступления может быть человек, который передвигается на иномарке с регистрационными номерами одной из европейских стран.

«Полицейские выяснили, что потерпевшим является 35-летний житель областного центра. Предварительно установлено, что мужчине было нанесено несколько огнестрельных ранений из неустановленного оружия», — говорится в сообщении.

В 23:10 на территории Херсона и прилегающих к городу районов ввели в действие полицейскую операцию «Сирена».

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. // LB.ua