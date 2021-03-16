В Херсоні клієнтка банку без маски покусала поліцейського

У Херсоні жінка прокусила руку поліцейського. Причиною такого вчинку стало те, що вона увійшла у банк без маски.

У херсонському банку агресивна відвідувачка спочатку третирувала співробітників установи. Конфлікт почався після того, як 47-річній жінці нагадали, що потрібно надіти захисну маску. Однак вона почала голосно лаятися і розмахувати сумкою. Співробітники банк викликали поліцію.

За викликом прибув патруль, але жінка на копів кинулася з кулаками і сумкою. 21-річного лейтенанта вкусила за руку.

На цьому історія не закінчилася, жінка чинила опір навіть, коли її садили в поліцейському машину, а те, що відбувається знімала інша дівчина.

В результаті тепер на правопорушницю склали адміністративний протокол за хуліганство у громадському місці, а також постанову про штраф за перебування без захисної маски. Крім того, вона буде відповідати і за опір представникові правоохоронного органу. // ФАКТИ