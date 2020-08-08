В Хмельницкой области ревнивец ударил оппонента топором по голове

В Хмельницкой области ранее судимый 46-летний местный житель, на почве ревности, топором нанес мужчине несколько ударов в область головы. Пострадавшего госпитализировали.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Хмельницкой области.

«7 августа в 04:00 часов в Изяславское отделения полиции поступило сообщение от врача скорой помощи о том, что в хирургическое отделение районной больницы было доставлено 30-летнего жителя города Изяслав с телесными повреждениями в виде открытой черепно-мозговой травмы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования полицейские установили, что травмы мужчине нанес ранее неоднократно судимый 46-летний местный житель. Около 3:30 часов в городе Изяслав по ул. Шевченко подозреваемый через незапертую дверь проник в квартиру своей 34-летней знакомой, где на почве ревности нанес потерпевшему несколько ударов топором в область головы.

Женщина, которая проснулась от посторонних звуков в квартире, начала звать на помощь и оказать злоумышленнику активное физическое сопротивление, в связи с чем он был вынужден покинуть место преступления.

Полицейские задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины, ему объявлено подозрение о совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.