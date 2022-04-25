В Ірпені мародери кинули в жінок гранату. Їх затримала тероборона

В Ірпені ввечері 25 квітня двоє мародерів кинули гранату у жінок, які на них поскаржилися. Зловмисників затримали бійці місцевої територіальної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Ірпеня Олександа Маркушина .

«Ніколи б не міг і уявити такого! Але щойно наша тероборона затримала в Ірпені двох потвор (не можу назвати цих істот чоловіками), які мародерили, а потім, коли місцеві жінки на них поскаржилися, кинули у цих жінок гранату», — написав мер міста у Telegram-каналі.

Наразі за життя одної з цих жінок борються лікарі.

«Стан, на жаль, критичний. Молімося за неї! А по цю наволоч уже приїхала поліція. Правоохоронці починають слідчі дії. Хтось впізнає цих «героїв»?», — зазначив Маркушин.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що поранення отримали дві жінки. Однак мер міста точну кількість постраждалих не назвав.