В Івано-Франківську до 7 років за ґратами засудили донеччанина за заклики до повалення влади та підтримку «визволителів»

За публічного обвинувачення прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури суд ухвалив обвинувальний вирок мешканцю Донеччини за заклики до насильницького повалення конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також поширення матеріалів із визнанням правомірною збройної агресії рф та глорифікацію її учасників (ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Йому призначено покарання – 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В суді доведено, що 49-річний донеччанин з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну підтримав дії країни-агресора. Він неодноразово розміщував на власній сторінці у соціальній мережі антиукраїнські публікації та визнавав правомірною так звану «спецоперацію», возвеличував російських військових.

Засуджений закликав українців приєднатися до росії, звільнившись силовим шляхом від «злочинної влади і фашистів». Захоплені окупантами міста він називав визволеними та возвеличував загиблих російських військових як героїв, яких «новоросія буде пам’ятати» за захист народу від «нацистської хунти».

У грудні 2022 року його затримали співробітники СБУ, за клопотанням прокурорів суд взяв його під варту.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Івано-Франківська обласна прокуратура