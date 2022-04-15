В Івано-Франківську оперативно затримали аферистів, які ошукали жінку майже на ₴25 тисяч

Двох франківців, які представились членами територіальної оборони, правоохоронці розшукали за лічені години після скоєного кримінального правопорушення. Вони видурили в потерпілої гроші. Слідчі затримали фігурантів в процесуальному порядку. За скоєне їм загрожує до трьох років позбавлення волі.

Із заявою до поліції Івано-Франківська минулої доби звернулась 24-річна мешканка Сум та повідомила, що її ошукали невідомі. Потерпіла розповіла, що, перебуваючи на автовокзалі, до неї на автомобілі під’їхали двоє чоловіків та представились членами територіальної оборони Івано-Франківська. Під час спілкування із жінкою зловмисники дізнались, що вона мала при собі іноземну валюту. Вони повідомили, що нібито в зв’язку із воєнним станом валюту заборонено ввозити на територію України. Під вигаданим приводом сплатити штраф зловмисники виманили у жінки 3 600 польських злотих. Це майже 25 тисяч гривень. Потерпіла віддала кошти, а невдовзі зрозуміла, що її обдурили, та звернулась за допомогою до поліції.

Одразу після звернення оперативники розпочали розшукові заходи та за декілька годин встановили причетних до злочину. Шахраями виявились мешканці Івано-Франківської об’єднаної територіальної громади, чоловіки віком 21 та 19 років.

Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання зловмисників, у ході яких було вилучено речові докази: транспортний засіб, проблискові маячки, одяг, в якому аферисти вчинили кримінальне правопорушення, а також гроші, які були видурені у постраждалої.

Слідчими територіального підрозділу розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про вчинення шахрайських дій.

Фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм підозри та обрання міри запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська окружна прокуратура. За скоєне затриманим загрожує максимальне покарання до 3-х років позбавлення волі.

В ході досудового розслідування також буде встановлено повне коло осіб, які стали жертвами аферистів.

Поліцейські Прикарпаття наполегливо рекомендують громадянам недовіряти незнайомцям. Важливо: якщо незнайомець вимагає у вас кошти –телефонуйте на лінію «102».

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини