В Івано-Франківську взяли під варту жінку, підозрювану в убивстві співмешканця

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури 43-річній жінці повідомлено про підозру у вчиненні вбивства свого співмешканця (ч.1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 05.01.2022 року в с. Старі Богородчани, під час спільного розпивання алкоголю між жінкою та чоловіком виник конфлікт, в ході якого вона завдала останньому удар ножем у грудну клітку.

Від отриманого поранення чоловік помер на місці.

Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура