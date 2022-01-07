В Івано-Франківську взяли під варту жінку, підозрювану в убивстві співмешканця
За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури 43-річній жінці повідомлено про підозру у вчиненні вбивства свого співмешканця (ч.1 ст. 115 КК України).
За даними слідства, 05.01.2022 року в с. Старі Богородчани, під час спільного розпивання алкоголю між жінкою та чоловіком виник конфлікт, в ході якого вона завдала останньому удар ножем у грудну клітку.
Від отриманого поранення чоловік помер на місці.
Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Івано-Франківська обласна прокуратураTweet