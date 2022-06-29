В Івано-Франківську за вбивство матері судитимуть білоруса

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 57-річного громадянина Республіки Білорусь за вбивство жительки обласного центру (ч.1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 08.01.2022 року білорус, перебуваючи у будинку своєї 82-річної матері в Івано-Франківську, розпочав із нею конфлікт. Під час суперечки він повалив матір на підлогу та, схопивши руками за шию, задушив.

Щоб приховати факт вбивства він прикидав тіло одягом та залишив в кімнаті. Труп старенької наступного дня виявила її сестра.

За вказане правопорушення зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Івано-Франківська обласна прокуратура