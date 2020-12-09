В Измаиле задержали дуэт карманниц, промышлявших на рынке

В среду, 9 декабря, сотрудники Измаильского отдела патрульной полиции задержали «на горячем» двух женщин ромской национальности.

Дуэт злоумышленниц промышлял на территории оптового рынка, на углу улиц Осипенко и Папанина, сообщает «БессарабияINFORM» со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

Как следует из сообщения правоохранителей, события развивались следующим образом: около 12 часов дня, двое патрульных встретили 3 коллег по службе, у которых сегодня был выходной. Во время общения с сослуживцами полицейские увидели, как две женщины, приблизившись к молодому человеку, начали доставать из его рюкзака мобильный телефон. Патрульные приняли решение действовать совместно и задержать подозрительных дам.

Ими оказались женщины 1980 и 1989 годов рождения. При поверхностном осмотре в соответствии со статьей 34 Закона «О Национальной полиции» у одной из них был обнаружен телефон Lenovo. Его происхождение задержанные внятно объяснить не смогли, всё время путаясь в показаниях. Во время общения с молодым человеком 1997 года рождения выяснилось, что у него пропал телефон, причём именно такой, который и был обнаружен у гражданок. Задержание проводилось совместно с сотрудниками уголовного розыска Измаильского отдела полиции. Женщин доставили в городской отдел полиции для изучения обстоятельств случившегося.

В преддверии новогодних праздников количество лёгкой наживы на центральном городском рынке традиционно увеличивается. В связи с этим полиция убедительно просит граждан быть предельно внимательными.

Напомним, 7 декабря под стенами Измаильского городского отдела полиции прошла массовая акция. Собравшиеся, среди прочего, требовали решить вопрос с регулярными кражами у покупателей рынка. Начальник отдела Сергей Зайков в ходе общения с местными журналистами и общественниками пообещал усилить борьбу путём совместных действий с патрульной полицией и Нацгвардией.