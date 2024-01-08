В Ізмаїлі 14-річна дівчина вдарила ножем і підпалила подругу

Правоохоронці повідомили школярці про підозру. За скоєне їй загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

6 січня вранці в Ізмаїлі на березі річки Дунай містянин, гуляючи з собакою, виявив палаюче тіло дівчини, про що одразу сповістив у поліцію. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, яка встановила: вбито 14-річну місцеву жительку. На тілі потерпілої виявили декілька ножових поранень.

Пошуками особи, яка позбавила життя дитину з такою жорстокістю, негайно зайнялися оперативники та прикордонники зі службовим собакою. Поліцейські переглянули записи з камер відеоспостереження у місті. На них зафіксували дівчат, які удвох пішли до водойми, а повернулася лише одна.

За результатами проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що з потерпілою до річки ходила її знайома із паралельного класу. Вжитими заходами того ж дня її розшукали в іншому кінці міста. Побачивши поліцейських, школярка у скоєному зізналася.

Зі слів фігурантки, вона була ображена на подругу нібито через те, що потерпіла постійно її обкрадала. З останнього начебто привласнила скарбничку з грошима. За це школярка вирішила помститися вбивством.

«Правопорушниця взяла простирадло, ніж, олію та сірники і покликала однокласницю на прогулянку до річки. Аби жертва не бачила, що буде робити зловмисниця, остання сказала про нібито підготовлений для неї сюрприз. Далі попросила потерпілу сісти на простирадло, одягнула їй на очі пов’язку і декілька разів вдарила ножем. Попередньо, від одного з таких тілесних ушкоджень дівчина й загинула. Тіло потерпілої правопорушниця облила олією, підпалила і втекла, кинувши у вогонь ніж», – розповів начальник Ізмаїльського районного відділу поліції Віктор Герасименко.

Поліцейські вилучили з місця події речові докази, які скерували на експертизу, а фігурантку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили правопорушниці про підозру у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. Цей злочин кваліфікується за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Нині підозрювана в ізоляторі тимчасового тримання, слідчі клопочуть про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомив керівник Ізмаїльської окружної прокуратури Олександр Сара.

Ізмаїльський районний відділ поліції