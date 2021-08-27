В Киеве двое мужчин на иномарке обстреляли автомобиль

В Дарницком районе столицы двое мужчин обстреляли автомобиль «Фольксваген».

Об этом сообщила Национальная полиция, передает УНН.

Стрельба произошла на улице Дьяченко Дарницкого района Киева. Двое мужчин на иномарке совершили несколько выстрелов в «Фольксваген» и скрылись. На месте происшествия следственно-оперативная группа зафиксировала на автомобиле следы от выстрелов. В салоне автомобиля и возле него полицейские обнаружили пули и гильзы.

С помощью видеозаписей системы наблюдения оперативники установили маршрут движения автомобиля «Шкода», которым передвигались подозреваемые. В Кременчуге бойцы спецподразделения «КОРД» задержали 27-летнего местного жителя и 45-летнего жителя Днепропетровской области. Во время следственных действий полицейские изъяли автоматическое оружие, которое направили на проведение экспертиз. Мотивы своего поступка злоумышленники не объяснили.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство совершенное с применением огнестрельного оружия). Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Мужчинам объявлено о подозрении в совершении преступления, также их проверяют на причастность к совершению других уголовных преступлений. На время досудебного расследования задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.