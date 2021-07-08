В Киеве иностранец зарезал мужчину и сбежал из столицы

Еще одно дело об убийстве на улицах Киева направили в суд. Иностранцу грозит до 15 лет тюрьмы за нападение ножом, ранение и побег с места преступления.

Происшествие произошло в октябре 2020 года возле одного из ресторанов на проспекте Победы. Сообщает Информатор со ссылкой на полицию Киева.

В дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, на улице лежит мужчина с ножевыми ранениями и без признаков жизни.

Полицейские выяснили, что между 31-летним мужчиной и неизвестным возник конфликт. В ходе выяснения отношений незнакомец несколько раз ударил оппонента ножом, после чего сел в авто и сбежал из столицы. Благодаря камерам видеонаблюдения, установленных в рамках программы «Безопасный город», оперативники установили маршрут передвижения подозреваемого и начали его преследовать. Ориентировку передали в Киевскую область и злоумышленника задержали на трассе в 55 километрах от Киева. Им оказался гражданин Казахстана, 1980 года.

Следователи Шевченковского управления полиции в рамках начатого уголовного производства сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. На время следствия мужчина находился под стражей.

Сейчас материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом передали в суд, который определит злоумышленнику наказание. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.