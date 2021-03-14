В Киеве из «заминированного» цирка эвакуировали 650 человек

В Киеве поступило анонимное сообщение о заминировании здания цирка. Правоохранителям на время проверки пришлось эвакуировать из здания 650 человек.

Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции столицы.

Так, в полиции подтвердили факт «заминирования».

«На место выезжала следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции и взрывотехники. Эвакуировали 650 человек», — отметили в пресс-службе.

По данным правоохранителей, во время проверки здания никаких взрывоопасных веществ или предметов обнаружено не было.