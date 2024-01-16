Судитимуть депутатів Київради, які ухилилися від військової служби
Підозрювані отримували грошове забезпечення із частини, де рахувалося проходження ними служби.
До суду передали справу стосовно депутатів Київради, яким інкримінують ухилення від несення обов’язків військової служби (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України).
Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.
“Розслідуванням встановлено, що четверо військовослужбовців однієї із військових частин ТРО, троє з яких є столичними депутатами, а ще один – помічником депутата Київради, впродовж майже року ухилялись від військової служби”, – йдеться у повідомленні.
При цьому підозрювані отримували грошове забезпечення із частини, де рахувалося проходження ними служби.
- Трьом депутатам Київради оголосили підозри в ухиленні від військової служби. Також підозру отримав один помічник київського депутата.
- Один із тих, хто отримав підозру – Ігор Хацевич (“Євросолідарність”). Також підозри отримали Михайло Терентьєв (УДАР), Олег Левченко (“Євросолідарність”) та помічник Хацевича Олексій Шпак.
- Екскомандиру військової частини повідомлено про підозру у перевищенні військовою службовою особою службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йдеться про справу депутатів Київради, яким оголосили підозри в ухилянні від військової служби.