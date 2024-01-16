Судитимуть депутатів Київради, які ухилилися від військової служби

Підозрювані отримували грошове забезпечення із частини, де рахувалося проходження ними служби.

До суду передали справу стосовно депутатів Київради, яким інкримінують ухилення від несення обов’язків військової служби (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України).

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

“Розслідуванням встановлено, що четверо військовослужбовців однієї із військових частин ТРО, троє з яких є столичними депутатами, а ще один – помічником депутата Київради, впродовж майже року ухилялись від військової служби”, – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що підозрювані всупереч встановленого порядку домоглися оформлення відрядження до Київської МВА. Це сталось за сприянням керівника одного із структурних підрозділів Київської МВА та командира однієї із військової частини ТРО.

При цьому підозрювані отримували грошове забезпечення із частини, де рахувалося проходження ними служби.