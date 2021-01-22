В Киеве избили журналистов «Радио Свобода»

В Киеве полиция открыла уголовное производство по факту нападения на троих сотрудников массмедиа — инцидент произошел на столичном Печерске.

Как сообщают в МВД, накануне вечером в полицию поступило сообщение о конфликте на улице Евгения Коновальца. Полицейские, прибывшие по вызову журналистов, выяснили, что между возвращающимися домой сотрудниками СМИ и неизвестными возник конфликт. Последние, избив медийщиков, скрылись.

«На месте происшествия журналисты предоставили объяснения правоохранителям и обратились за медицинской помощью в больницу. Двое пострадавших написали заявления о совершении правонарушения», — отметили в полиции и добавили, что квалификация — статья 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Также отмечается, что конфликт не связан с профессиональной деятельностью пострадавших.

Тем временем «Интерфакс-Украина» уточняет, что пострадали сотрудники «Радио Свобода» — об этом агентству сообщил источник в правоохранительных органах. // Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»