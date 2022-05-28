В Киеве уголовник, отсидевший за убийство брата, развращал 7-летнюю девочку

В Подольском районе Киева задержали мужчину за развращение семилетней девочки. Подозреваемый недавно вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство родного брата. Мужчина заманил девочку к себе в квартиру и совершил в отношении нее развратные действия. За совершенное восемь лет он может провести за решеткой.

В Подольское управление полиции обратилась женщина с сообщением о том, что неизвестный совершил противоправные действия в отношении ее 7-летней дочери. Сообщает Информатор со ссылкой на полицию Киева.

Как сообщили правоохранители, к совершению преступления причастен 27-летний уроженец Николаевщины, недавно поселившийся в дом, в котором живет потерпевшая.

Мужчина совместно со знакомыми употреблял алкоголь у подъезда и наблюдал за девочкой, которая вместе с другими детьми играла с его собакой. Воспользовавшись интересом малышки к животному, мужчина предложил ей пойти поиграть с щенком к нему домой. Как только потерпевшая оказалась в квартире фигуранта, он совершил в отношении нее развратные действия.

Следователи задержали подозреваемого в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Известно, что злоумышленник недавно вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за умышленное убийство родного брата.

Следователи готовят ходатайство в суд по избранию подозреваемому безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Полицейские обращаются к родителям и еще раз подчеркивают – общайтесь с детьми и рассказывайте им о правилах безопасного поведения с незнакомцами. Своевременная профилактика может обезопасить от трагических последствий.