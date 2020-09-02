В Киеве уличная воровка жестоко избила девушку

В Киеве дерзкая уличная воровка пыталась обокрасть девушку, но та заметила и предотвратила преступления, тогда злоумышленница жестоко избила ее.

Об этом сообщает пользователь сети Savintsev.

«Эта красавица цыганской внешности решила ограбить девушку в подземном переходе на Шулявке. Выбрала, конечно же, девушку небольшой комплекции, которая была в это время в одиночестве. К счастью, девушка вовремя почувствовала, что с ее рюкзака извлекают кошелек, обернулась и успела выхватить его назад из рук младшей помощницы, которую вы также видите на этом фото. Когда девушка выхватывала кошелек назад, эта ромская красавица с размаху ударила потерпевшую по лицу (так, что у нее взлетели очки), а затем еще нанесла удар ногой в туловище», — написал он.

Мужчина проходил мимо как раз в момент нанесения ударов, он пытался задержать злоумышленницу, однако она была не одна и ей удалось скрыться в неизвестном направлении.

«Но дождавшись полиции, мы с потерпевшей поехали в рейд районом и таки нашли ее уже в соседнем переходе возле Политеха. Она излучала чувство уверенности и безнаказанности, по крайней мере тогда. Красавица не знала, что свидетели оставили потерпевшей свои номера телефонов, красавица не думала, что минимум двое из этих свидетелей готовы потратить свое время и усилия на то, чтобы приехать в участок, дать показания и пройти процедуру опознания. Красавица не подумала, что на самом кошельке остались ее отпечатки пальцев. Какими же были мои ощущения, когда второй раз за день я увидел эту красавицу, но уже в наручниках: ее как раз заводили в участок. Теперь в ней не чувствовалось уверенности и чувства безнаказанности в глазах уже не было», — рассказал мужчина.

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