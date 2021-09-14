В Киеве в здании недостроя мужчина спаивал и развращал девочек

В Киеве задержали мужчину по подозрению в развращении малолетней девочки. Злоумышленник познакомился с двумя 12-летними девушками и наливал им спиртные напитки. Впоследствии, оставшись наедине с одной из них, нарушитель совершил развратные действия в отношении малолетней.

В полицию Киева обратилась местная жительница с сообщением о том, что в недострое на проспекте Георгия Гонгадзе неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении ее малолетней дочери. Сообщает Информатор со ссылкой на полицию Киева.

Как рассказали в полиции, девочки познакомились с мужчиной на улице. Во время общения он купил алкоголь и предложил малолетним пройти в заброшенное здание, где они длительное время распивали спиртные напитки.

Впоследствии одна из девушек ушла, а злоумышленник, оставшись с другой наедине, совершил развратные действия в отношении нее.

В течение часа копы выяснили личность извращенца и задержали его по месту жительства. Задержанным оказался 32-летний киевлянин, который неоднократно привлекался к административной ответственности.

Ему сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины — развращение несовершеннолетних. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Кроме этого, сотрудники сектора ювенальной превенции дополнительно проведут проверку в отношении родителей малолетних относительно ненадлежащего выполнения ими обязанностей по воспитанию детей. Также полицейские собирают доказательную базу, чтобы привлечь мужчину к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 304 Уголовного кодекса Украины, это — вовлечение малолетних в пьянство. Санкция наиболее тяжкого преступления предусматривает до десяти лет лишения свободы.