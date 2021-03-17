В Киеве задержали шайку воровок-уголовниц (фото)
В Киеве группа уличных карманников обокрала иностранца. Злоумышленницы вытащили из рюкзака у гражданина Китая деньги, но оперативно были задержаны правоохранителями.
Об этом 16 марта передает «Киев Оперативный» на странице в Facebook.
Пойманные воришки оказались жителями отдельного хутора города Берегово в Закарпатской области, которые отправились в столицу «чистить» карманы прохожих. Как обращают внимание пользователи сети, некоторые из членов банды уже попадали в руки полиции из-за своего «промысла». Все они ромского происхождения.
Так, сегодня были задержаны:
- Лакатош Мальвина Иосифовна, 1999 года рождения
- Балог Аманда Игнатьевна, 2006 года рождения
- Балог Анжелика Игнатьевна, 2006 года рождения, ранее дважды судимая за кражи
- Киш Зита Иосифовна, 1998 года рождения, ранее дважды судимый за кражи
- Герече Джульетта Даниеливна, 1985 года рождения, ранее дважды судимая за кражи.
Таким образом, двум злоумышленницам — всего по 15 лет, причем одна из них — рецидивистка.
«Туристов воры любят больше чем своих детей. Как горячие пирожки разлетаются денежки и личные вещи туристов, когда они встречают карманных воров с Берегово, которые заполонили центр Киева… Ну, может хоть за иностранца закроют в тюрьму, если за наших граждан не могут?» — говорится в публикации.
В интернете разместили фото задержанных, сопроводив снимки хэштегом #всеодноїхнесадять.
В Киеве на «горячем» поймали банду уличных карманниц (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Добавим, что фамилия Лакатош, например, далеко не впервые всплывает в сводках о карманных кражах в столице. Прошлым летом поймали за воровство Лакатош Эстеллу Иосифовну, 1976 года рождения. А летом 2019-го были задержаны дважды судимая Лакатош Эмма Шандоривна, 1977 года рождения, и дважды судимая Лакатош Елизавета Александровна, 1982 года рождения. Все они — родственники.
Фамилия задержанных во вторник Балог тоже уже несколько раз звучала в подобных контекстах. Так, в сентябре 2020 года поймали на воровстве Балог Ариану Руслановну, 1998 года рождения, а в мае того же года — ранее судимого Балог Павла Игнатович, 2001 года рождения, и Балог Кристину Александровну, 1996 года рождения. // РБК-Украина