В Киеве задержали шайку воровок-уголовниц (фото)

В Киеве группа уличных карманников обокрала иностранца. Злоумышленницы вытащили из рюкзака у гражданина Китая деньги, но оперативно были задержаны правоохранителями.

Об этом 16 марта передает «Киев Оперативный» на странице в Facebook .

Пойманные воришки оказались жителями отдельного хутора города Берегово в Закарпатской области, которые отправились в столицу «чистить» карманы прохожих. Как обращают внимание пользователи сети, некоторые из членов банды уже попадали в руки полиции из-за своего «промысла». Все они ромского происхождения.

Так, сегодня были задержаны:

Лакатош Мальвина Иосифовна, 1999 года рождения

Балог Аманда Игнатьевна, 2006 года рождения

Балог Анжелика Игнатьевна, 2006 года рождения, ранее дважды судимая за кражи

Киш Зита Иосифовна, 1998 года рождения, ранее дважды судимый за кражи

Герече Джульетта Даниеливна, 1985 года рождения, ранее дважды судимая за кражи.

Таким образом, двум злоумышленницам — всего по 15 лет, причем одна из них — рецидивистка.

«Туристов воры любят больше чем своих детей. Как горячие пирожки разлетаются денежки и личные вещи туристов, когда они встречают карманных воров с Берегово, которые заполонили центр Киева… Ну, может хоть за иностранца закроют в тюрьму, если за наших граждан не могут?» — говорится в публикации.

В интернете разместили фото задержанных, сопроводив снимки хэштегом #всеодноїхнесадять.

В Киеве на «горячем» поймали банду уличных карманниц (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Добавим, что фамилия Лакатош, например, далеко не впервые всплывает в сводках о карманных кражах в столице. Прошлым летом поймали за воровство Лакатош Эстеллу Иосифовну, 1976 года рождения. А летом 2019-го были задержаны дважды судимая Лакатош Эмма Шандоривна, 1977 года рождения, и дважды судимая Лакатош Елизавета Александровна, 1982 года рождения. Все они — родственники.

Фамилия задержанных во вторник Балог тоже уже несколько раз звучала в подобных контекстах. Так, в сентябре 2020 года поймали на воровстве Балог Ариану Руслановну, 1998 года рождения, а в мае того же года — ранее судимого Балог Павла Игнатович, 2001 года рождения, и Балог Кристину Александровну, 1996 года рождения. // РБК-Украина