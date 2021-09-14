В Кременчуці затримали рецидивіста, який вбив жінку

Менше ніж пів дня знадобилося оперативникам та слідчим поліції Полтавщини, щоб розкрити умисне вбивство літньої жінки в Кременчуці.

У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейські, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, упродовж кількох годин наполегливої роботи встановили та затримали особу, яка підозрюється у жорстокому вбивстві місцевої пенсіонерки.

Сергій Махно, тимчасово виконуючий обов’язки заступника начальника поліції Полтавщини, повідомив: «Отримавши інформацію про жорстоке вбивство місцевої 79-річної жінки, весь особовий склад поліції Кременчука, а також оперативники та слідчі обласного Главку, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, провели широкомасштабну роботу щодо встановлення обставин злочину та осіб, що можуть бути причетними до вбивства. І вже в першій половині дня нам вдалося вийти на слід та затримати фігуранта, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні цього злочину. Ним виявився місцевий чоловік, 1994 року народження, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Хочу подякувати оперативникам та слідчим, які професійно та якісно у максимально стислі строки вирахували й затримали фігуранта».

За попередньою версією слідства, потерпіла мешкала у одній із квартир багатоповерхового будинку, біля якого було виявлено її тіло. За свідченнями місцевих мешканців, вона часто виходила рано-вранці на вулицю, щоб підгодовувати тварин. На часі слідчі, під процесуальним керівництвом прокуратури, встановлюють обставини та мотиви її вбивства. За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Фігуранта, який підозрюється у вчиненні злочину, затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучені. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 14-го вересня, близько 7-ї години, на лінію «102» надійшла інформація, що біля багатоповерхівки по вулиці Тараса Бульби у Кременчуці виявлено тіло жінки.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією УКР та СУ ГУНП)