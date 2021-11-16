В Кривом Роге мужчина до смерти забил кирпичом знакомого

В Металлургическом районе Кривого Рога около подъезда жилого дома мужчина до смерти забил своего знакомого кирпичом.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» ссылаясь на Криворожское управление полиции.

Ночью 14 ноября в Металлургическом районе города между 55-летним горожанином и его 48-летним товарищем во время посиделок возле подъезда возник конфликт. Во время ссоры последний кинулся на мужчину кирпичом и избил. В результате полученных травм 55-летний криворожанин скончался.

Нападавший был задержан полицией. Мужчине теперь грозит лишение свободы сроком до 15 лет.